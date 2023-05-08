تفاصيل الاستعلام عن «تكافل وكرامة» بالرقم القومي لشهر مايو 2023

تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مايو 2023، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 مايو 2023، أوضحت وزارة التضامن تفاصيل الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر مايو 2023، لافتة إلى إتاحة الاستعلام في إطار التسهيل على المواطنين.

تفاصيل الاستعلام عن تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن إلى أن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مايو 2023، من خلال الخطوات التالية:

- يدخل المستعلم على موقع وزارة التضامن الاجتماعي كخطوة أولى للاستعلام عن تكافل وكرامة، وذلك من خلال الرابط المرفق هنا.

- يدخل المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص لذلك.

- بعد أن يدخل المستعلم الرقم القومي يجرى الضغط على استعلام، لمعرفة قيمة تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو2023، لمعرفة إذا كان مستفيد من البرنامج أم لا.

- يمكن من خلال الاستعلام عن تكافل وكرامة، أن يعرف نوع بطاقة الدعم سواء من خلال بطاقة تكافل أو بطاقة كرامة، كما يمكن من خلال الاستعلام معرفة حال البطاقة سواء متوقفة أو سارية.

مستندات التقديم للحصول على تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه على الشخص الراغب في الحصول على دعم تكافل وكرامة، أن يتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، على أن يتم تقديم المستندات التالية بالمجان دون دفع أي رسوم:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- يقدم المواطن أو المواطنة صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.