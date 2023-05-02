أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات تسجيل تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والأوراق المطلوبة، الذي يتطلب عددا من الشروط أهمها تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد الأبناء، وصورة قسمية الزواج.

ونستعرض في السطور التالية، المستندات المطلوبة وكيفية تسجيل تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والأوراق المطلوبة.

تسجيل تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة والأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة لـ تسجيل تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة جاءت كالتالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي ساریة للزوج والزوجة.

2- صور شهادات المیلاد للأبناء.

3- صورة قسيمة الزواج.

4- صورة شهادة وفاة الزوج في حالة وفاته

5- صورة قسيمة الطلاق في حالة انفصال الزوجين

6- آخر 3 إیصالات كهرباء.

7- تقرير فحص طبي صادر من القومسیون الطبي في حالة العجز أو الإعاقة.

شروط الحصول على الخدمة

تكافل:

لكل أسرة فقيرة ليس لها دخل ثابت أو معاش ضماني أو معاش تأميني

الأطفال حتى 18 عاما

متابعة الحالة الصحیة للأم والأطفال

التزام الأطفال الذين في التعليم بنسبة حضور 80%

أسر المجند: الأسرة التي يعولها المجند أو يشارك في إعالتها سواء زوجته وأولاده القصر أو والديه و إخوته.

المسن / المسنة الذي بلغ سنه 65 سنة فأكثر.

الطفل المعاق وهو من يبلغ عمره أقل من 18 سنة.

العاجز: البالغ من العمر 18 سنة فأكثر ويعجز عن العمل أو الكسب لأسباب صحية.

المريض: وهو المصاب بمرض مزمن مستعصي أدى إلى إعاقة أو عجز.

عدم امتلاك عقارات.

احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى الدخل لأفراد الأسرة التي تسعى للحصول على تكافل وكرامة.

عدم امتلاك حيازات أو سيارة.

ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة أو لغات.

لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم الحصول على معاش تأميني.

عدم الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي.

خطوات الحصول على الخدمة

تقديم المستندات المطلوبة إلى الوحدة الاجتماعية التي يتبعها محل السكن

بحث الحالة ميدانیا

تسجیل الحالة على التابلت

استخراج الكارت في حالة الاستحقاق وتسليمه للمواطن من الوحدة (بالنسبة لمعاش تكافل تصدر البطاقة باسم الأم)

الصرف من مكاتب البرید في المواعید المحددة