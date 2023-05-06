تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بشبرا الخيمة.. «المتهم كان عايز فلوس يشتري مخدرات»

في إحدى شوارع منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، صدم الأهالي بصوت صرخات مستمرة تأتي من إحدى الشوارع الضيقة، ليكتشفوا أن جارهم «م» قد طعن شقيقه في الصدر، ما أدى إلى سقوط الضحية على الأرض وظهور بركة من الدماء.

دماء في مسرح الجريمة

حمل الأهالي المجني عليه ونقلوه إلى إحدى المستشفيات المجاورة في محاولة لإسعافه، لكن الفريق الطبي باءت محاولاته بالفشل بسبب نوعية الطعنة النافذة. وفارق المجني عليه الحياة داخل المستشفى، مما دفع المستشفى إلى إبلاغ الشرطة بالحادثة.

تفريغ كاميرات مراقبة

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث واستمعوا إلى عدد من شهود العيان وفحصوا كاميرات المراقبة في المنطقة. وتبين أن المتهم «م» طلب من شقيقه «الضحية» أن يعطيه مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، لكن الضحية رفض الطلب، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، وقام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر شقيقه، مما أدى إلى وفاته.

انتقلت جهات التحقيق وفحصت جثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتبين من خلال فحص جثمان الضحية أنه تلقى طعنة نافذة في منطقة الصدر أدت إلى وفاته.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت المحامي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص علي «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».