عضو «تضامن النواب» يشيد بافتتاح مركز «نعينع» لتلاوة القرآن بمسجد «الحسين»

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب بقرار افتتاح مركز الدكتور أحمد نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين بعد غدٍ الأربعاء بمسجد الإمام الحسين ليقوم المركز بعقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع يومين في الأسبوع مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة.

إنشاء المراكز القرآنية له آثار إيجابية على المجتمع

ووجه عضو تضامن النواب في بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الفكر المستنير وعلى خطته المهمة للتوسع في ملف الاهتمام بكتاب الله تعالى مشيدًا بالاستجابة الفورية من كبار قراء القرآن الكريم للمشاركة مع وزارة الأوقاف في إنشاء مثل هذه المراكز القرآنية التي سيكون لها آثارها الإيجابية والمهمة في الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة.

وأعرب المهندس حسن المير عن ثقته التامة في أن هذه المراكز القرآنية التي تتم ولأول مرة داخل بيوت الله (عز وجل) سوف تشهد إقبالًا كبيرًا وواسع النطاق من الأسر المصرية برجالها ونسائها وشبابها وأطفالها.

إقبال كبير من جميع المواطنين على المساجد

وأكد المهندس حسن المير أننا ولأول مرة في تاريخ مصر نرى الإقبال الكبير من جميع المواطنين على المساجد المصرية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك مشيدًا بالأسلوب العلمي والعملي والاحترافي لوزارة الاوقاف ونجاحها الكبير في تنفيذ خطتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان، خاصة أن جميع المساجد كانت عامرة بروادها خلال شهر رمضان واستفاد جميع المواطنين من الدروس وحلقات العلم داخل المساجد.

ووجه التحية والتقدير لجميع علماء وزارة الأوقاف والأئمة والدعاة والواعظات الذين كانوا على مستوى المسئولية في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي السمح والحنيف طوال شهر رمضان، مشيدًا بما تم داخل جميع المساجد التي لم تشهد أي منها أية مخالفات طوال شهر رمضان.