أول تعليق من طبيب الإسكندرية المصاب بتآكل المفاصل بعد تدخل «الصحة» لعلاجه

قال محمد حسن صابر، 36 سنة، طبيب الإسكندرية، الذي يعاني من تآكل في مفصلي الفخذ والكتف، بعد إصابته خلال العمل بفيروس كورونا، إنه جرى التواصل معه من طرف مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ومسؤولي التأمين الصحي بالإسكندرية والقاهرة، ووكيلة الوزارة، ومسؤولي مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومدير مستشفى الهلال بالقاهرة، من أجل علاجه في مستشفى الهلال وإجراء جراحة له.

بدء علاج طبيب الإسكندرية اليوم

وأضاف «صابر» في بيان له، كأول تعليق على قرار وزير الصحة بتوفير مفصل له، أنه سوف يسافر مساء اليوم إلى القاهرة للحجز بمستشفى الهلال برمسيس، لإجراء أول عملية تغيير مفصل بالحوض، مقدمًا الشكر للاستجابة.

وأوضح أنه أصيب في أثناء تأدية عمله خلال جائحة كورونا بالفيروس في عام 2020، ولم تستجب حالته للعلاج بالمنزل، إذ نُقل لمستشفى المعمورة الصدرية وبعدها لمستشفى العجمي للعزل آنذاك.

تفاصيل مرض طبيب الإسكندرية

وأشار إلى إصابته بما يعرف بمسمى «تآكل نيكروزي في مفصلي الفخذ والكتف AVN»، وتعني تآكل أنسجة المفصل وموتها وتفتتها وعدم وجود عظام سليمة في مكان المفصل، ما يؤدي إلى عجز تام في الحركة، وآلام شديدة جدًا، وذلك نتيجة تجلطات بالأوعية الدموية كمضاعفات لإصابته بفيروس كورونا خلال عمله الطبي، لافتًا إلى أنه عانى من ذلك المرض لمدة عام ونصف.

وأكد طبيب الإسكندرية، أنه يحتاج لعمل 4 عمليات تغيير مفصل للحوض والكتفين، وتعد هذه العمليات من أكثر العمليات الجراحية تعقيدًا وصعوبة وغلاء، إذ يتراوح سعر العملية من 120 ألفًا حتى 180 ألف جنيه للعملية الواحدة، لافتًا إلى إجراء أول عملية بعد سفره اليوم إلى القاهرة، وذلك عقب قرار وزير الصحة بعلاجه.