هاني عادل لـ«أنا والقناع»: لو هختار قناع ألبسه هيبقى جرأة باسم سمرة وروقان هادي الباجوري

قال الفنان هاني عادل، إنه لو اضطر إلى ارتداء قناع شخص غيره، فإنه سيرتدي قناع جرأة باسم سمرة وروقان هادي الباجوري.

فرقة وسط البلد

وأضاف «عادل»، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمذاع على فضائية «الحياة»: «بالنسبة إلى فرقة وسط البلد، فأنا لديّ مشروعات خاصة، مثل الرجل الرمادي، أحب الأغاني التي أحبها حتى لو لم تكن ناجحة وتجارية، ولم أنفصل عن الفرقة، أكلت وشربت وسافرت معهم، لذلك فأنا أعتبرها عائلتي».

برنامج أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.