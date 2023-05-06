أحمد الفيشاوي يكشف تفاصيل دوره في «قمر 14»

عرض مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، منذ قليل، فيلم قمر 14، المشارك في مسابقة المهرجان.

لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كل من الفنانة القديرة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، والتونسية عائشة بن أحمد، ورئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

أحمد الفيشاوي يتحدث عن شخصيته في قمر 14

ومن جانبه، قال أحمد الفيشاوي، أحد أبطال الفيلم، خلال الندوة التي أقيمت بالمركز الكاثوليكي، إنه قدم شخصية شاب يتناول المخدرات ولا يتاجر فيها، مشيرا إلى أنه لا يملك مشكلة في تقديم شخصية مدمن مخدرات مرة أخرى، ولكن شرطه هو وجود منتج يعيطه أموالا كثيرة مقابل الشخصية.

هادي الباجوري يوضح سبب ضعف إيرادات فيلم قمر 14

كما تحدث هادي الباجورى عن سبب عدم تحقيق فيلم قمر 14، إيرادات مرتفعة، خلال الندوة، قائلا: «فيلم قمر 14 محققش الإيرادات اللي كنا متوقعينها، ومش شرط يعجب كل الناس، إحنا كنا بنقدم فكرة، وبتقول إن الحب في كل الأعمار وليك وجهة نظر في كل ست ومش شرط يعجب كل الناس، إحنا كنا بنقدم فكرة».