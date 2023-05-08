تقدم أعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب وشرق النيل «فيديو»

أعلنت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب وشرق النيل، موثقة ذلك بنشر عدد من الصور الحديثة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع عن كثب معدلات تنفيذ المشروع.

محطات المشروع

وقالت الوزارة، إن الأعمال تقدمت في المسار بين محطات المشير طنطاوي وإن ناينتي، والمستشفى الجوي والنرجس والمستثمرين والأندلس والنافورة، وكذلك أعمال الكباري بين المحطات، لافته إلى أنه يجرى توريد 40 قطارا لمونوريل شرق النيل، و30 قطارا لمونوريل غرب النيل.

ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن مشروع المونوريل في القاهرة يعتبر أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، مؤكدا لـ«الوطن»، أن المشروع سيجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستقاله بعيدا عن استخدام السيارات بما يأتي بالنفع على البيئة.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن المشروع له دور في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا، موضحا أن وزارة النقل تعمل على تنفيذه وفق المعايير العالمية لوسائل النقل الجماعي الأخضر.