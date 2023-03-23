«النقل» تكشف عن محطات ومسارات مونوريل شرق النيل «فيديو»

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل جديدة حول مونوريل شرق النيل، موضحة أن المسار يمتد بطول 56.5 و40 قطار و22 محطة، مؤكدة أنه جار تنفيذه على قدم وساق وتقدمت الأعمال في عدد من المحطات، أبرزها قطاع التجمع، وقطاع مدينة نصر ضمن خطتها بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

يتكون مونوريل شرق النيل، من 22 محطة وهي الاستاد وهشام بركات ونوري خطاب وذاكر حسين وجيهان السادات والمشير طنطاوي ووان نينتي والمستشفى الجوي والنرجس والمستثمرين والأندلس وبيت الوطن والنافورة ومسجد الفتاح العليم وR1 وR2 وR3 ومدينة الفنون والثقافة والحي الحكومي ومسجد مصر ومدينة العدالة.

مزايا مشروع مونوريل شرق النيل

نشرت وزارة النقل فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يكشف ما يتم تنفيذه في مشروع مونوريل شرق النيل، والمسارات التي تفصل بين مختلف المحطات بداية من الاستاد حتى مدينة العدالة ومركز القيادة والتحكم، لافتة إلى أنه يخدم مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية حيث سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويتصل بالخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد ومع القطار الكهربائي الخفيف المعروف اسم قطار العاصمة في محطة مدينة الفنون والثقافة.

المونوريل سيوفر فرص عمل

نوهت وزارة النقل، إلى أن مشروع مونوريل شرق النيل، سيعمل على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفرص عمل دائمة في مرحلة التشغيل، وسيتم إنشاء مدخل خاص يصل من محطة المونوريل لداخل المشروع لدخول وخروج المترددين عليه وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية كبيرة وتعكس حجم التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة به.