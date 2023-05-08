البابا تواضروس يصلي قداس عيد مار مرقس الرسول في كاتدرائية العباسية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم الاثنين، في مزار القديس مار مرقس الرسول بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وذلك بمناسبة عيد استشهاده.

قداس عيد مار مرقس الرسول

طَيَّبَ قداسته، عقب القداس، رفات القديس كاروز ومؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي استشهد على أرض الإسكندرية يوم 30 برمودة عام 68 ميلادية.

تطيب رفات البابا اثناسيوس بيد البابا تواضروس

وتوجه قداسة البابا إلى مزار القديس البابا أثناسيوس الرسولي، حيث طَيَّبَ رفاته احتفالًا بعيد نياحته الذي يُحتَفل به يوم الاثنين المقبل الموافق 7 بشنس.

قصة مار مرقس الرسول

يذكر أن الكنيسة تحتفل، اليوم، بذكرى استشهاد القديس مارمرقس الرسول المعروف بـ«كاروز الديار المصرية» حيث أدخل المسيحية إلى مصر عام 61 ميلاديا.

نشأ في أسرة يهودية متدينة في بلدة القيروان إحدى الخمس مدن الغربية في ليبيا، وأمه تدعى مريم التي كانت إحدى المريمات التي تبعت السيد المسيح، بحسب التاريخ الكنسي، ويعد منزله أول كنيسة مسيحية حيث أكل فيه السيد المسيح الفصح مع تلاميذه الأطهار، وفيه غسل أرجلهم وأسس سر التناول.

واستشهد القديس مارمرقس الرسول عام 68 ميلاديا، بحسب الاعتقاد المسيحي، حيث عجم الوثنيون على الكنيسة خلال الاحتفال بعيد القيامة في هذه السنة وسحلوه في شوارع الإسكندرية كلها حتى سالت دماؤه، ثم سجنوه في سجن مظلم حتى الصباح ثم سحلوه حتى موته، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصلى على جسده البطريرك التالي له «البابا انيانوس» البطريرك الثاني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان معه الشعب والاكليروس.

ودفن البطريرك الأول في قبر منحوت داخل الكنيسة بوكاليا «دار البقر» ومقرها الحالي الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية، وأصبحت المقر الرسمي للآباء البطاركة.