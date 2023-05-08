«تعليم كفر الشيخ»: ذوو الهمم يفوزن بالمركز الأول عربيا في مسابقة التحدث بالفصحى

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، أبطال مدرسة النور للمكفوفين، الطالب أحمد فتياني مصطفى أبو سعدة، بالمرحلة الإعدادية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الوطن العربي، والطالب خالد محمود حجازي موسى، بالمرحلة الثانوية، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو.

فوز طلاب من ذوي الهمم في المسابقة

كما كرم وكيل الوزارة، السيد عيد أحمد عيد، موجه عام اللغة العربية، وعماد طلحة إبراهيم عسس، معلم خبير صحافة مدرسية، ومصطفى رجب مصطفى، معلم أول رياضيات، لجهدهم المبذول في تدريب الطلاب وتأهيلهم للمسابقة.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم، الشكر لمديرة إدارة التربية الخاصة، رحاب رشاد سالم، مشيرا إلى أن نجاح هؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا هو بمثابة وسام على صدر جميع العاملين بالتربية والتعليم بكفر الشيخ، مقدما خالص الشكر والامتنان لأسرة الطلاب الفائزين، متمنيا لهم دوام التوفيق والسعادة.

تنمية مهارات الطلاب

جدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب، بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء في نفوس الأبناء، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعالة، وتنشط مهارة اللغة العربية الفصحى، وشاركت العديد من الدول العربية بالمسابقة منها سلطنة عمان والكويت والسعودية، وحمل أبناء تعليم كفرالشيخ شعلة المراكز الأولى.