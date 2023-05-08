ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 8 أطنان دقيق مدعم محمل على سيارة قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، خلال حملات تموينية مفاجئة بنطاق مركز مشتول السوق.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية/ ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف عراقي مدير إدارة تموين مشتول السوق ومباحث التموين، بحملة تموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة له و أسفرت الحملة عن الآتي:

- ضبط 170 شيكارة دقيق مدعم بإجمالي 8.5 طن دقيق محملة على سيارة وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3732 جنح مشتول السوق وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

- تحرير محضر رقم «3727» جنح مشتول السوق ضد التاجر التمويني/ م . ب . ه ببندر مشتول السوق المخالفة عدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

- تحرير محضر رقم «3728» جنح مشتول السوق ضد التاجر التمويني/ م .ع . م ببندر مشتول السوق المخالفة عدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

- تحرير محضر رقم «3729» ضد التاجر التمويني/ ع .ا .م ببندر مشتول السوق المخالفة عدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

- تحرير محضر رقم «3730» جنح مشتول السوق ضد ر . ج . ع صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم وجود شهادة صحية سارية.

- تحرير محضر رقم «3731» جنح مشتول السوق ضد ق .ش .م صاحب محل بقالة بندر مشتول السوق لعدم وجود شهادة صحية سارية.