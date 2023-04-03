تحرير 3175 محضر تموين متنوع وضبط 19 طن دقيق خلال شهر مارس بسوهاج

قامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 3175 محضرا متنوعا خلال شهر مارس الماضي.

ضبط 19 طن دقيق مدعم

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة تموين سوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2794 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال مارس الماضي، و381 مخالفة في مجال الأسواق، منها 263 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، لافتا إلى ضبط 19 طن دقيق مدعم، وفي مجال السلع الغذائية تم ضبط 5 أطنان سكر، و 4.7 طن مكرونة، 2.8 طن أرز، 3 أطنان زيت، مشيرا إلى أنه في مجال الأسمدة والأعلاف تم ضبط 11 طن مخالفة .

إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.