«تعليم جنوب سيناء»: لا شكاوى من امتحان الهندسة للصف الأول الإعدادي

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى جولة تفقدية في اليوم الثالث من امتحانات نهاية العام، بمدرستين تابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية.

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ غرفة عمليات المديرية المشكلة بعضوية عادل عتلم وكيل المديرية لم تتلق أي بلاغات فيما يخص شكاوى الأسئلة أو أي ملاحظات داخل أو خارج اللجان.

زيارة تفقدية إلى مدرسة جمال عبد الناصر

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه تفقد مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، لمتابعة سير امتحان النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدرسة.

واطمأن وكيل الوزارة، خلال جولته على سير أعمال الامتحان للصفين الأول والثاني الإعدادي بمادة الهندسة (فترة أولى) 9 ص: 11 ص، وتفقد لجان الصف الأول الثانوي (الفترة الصباحية) بمادة الجغرافيا من 9: 10 صباحًا.

وأكد «عقل» توفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان ومنع أجهزة المحمول باللجان، وامتحان الهندسة جاء من الكتاب المدرسي ومن داخل المنهج الدراسي.

توفير الراحة والهدوء للطلاب

وفي السياق ذاته، تفقد مدرسة نجيب محفوظ الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء، وسير أعمال الامتحان للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية (الفترة الأولى) 9 ص: 10.30 ص، واطمأن على توفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وأهمية دور مسؤول الأمن باللجنة في حفظ النظام.