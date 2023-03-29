الإنقاذ النهري يبحث عن شخص غرق في ترعة بالشرقية

سقط منذ قليل، شخصا يستقل «تروسيكل» في رشاح بقرية كفر السمري بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ودفعت قوات الإنقاذ النهري بالمركز بعدد من فرق الإنقاذ لإنقاذ الشخص، وجاري البحث عنه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من شرطة الإنقاذ النهري بمركز منيا القمح بسقوط شخصا يستقل تروسيكل في مياه رشاح قرية كفر السمري بنطاق المركز، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ للبحث عنه وإنقاذه.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضرا بالواقعة فيما جرى البحث عن الشخص في مياه كفر السمري لإنقاذ المواطن وتقديم الدعم الطبي له.

إصابة 10 ومصرع 7 أشخاص

وكانت محافظة الشرقية شهدت في الساعات الأولى من مساء اليوم الأربعاء مصرع 7 أشخاص بينما أصيب 10 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل «تريلا» بعدد من سيارات النقل الجماعي، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الواقعة بينما تم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى والذي صرحت الجهات المختصة بدفنهم بعد تسليمهم لذويهم.