فتح التقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بجامعة الأهرام الكندية غدا

أعلن الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، الحدود الدنيا للتقدم لتنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023-2024، للعام الجامعي المقبل، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن الجامعة بدأت استعداداتها بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والاجنبية 2023-2024

وأوضح رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023-2024، بدءًا من الغد بمقرها في مدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى اتخذتها الجامعة في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وتابع رئيس الجامعة، أن الأعلى للجامعات الخاصة، وافق على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والاجنبية 2023 في الجامعات الخاصة، والتي جاءت كالآتي:

** تنسيق كليات الطب البشري: 90%

** تنسيق كليات الصيدلة: 75%

** تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

** تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

** تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

** تنسيق كليات الهندسة: 70%

** تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

** تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

**تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

**تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

** كليات الفنون التطبيقية: 58%

** تنسيق كليات الإعلام: 58%

**تنسيق كليات التربية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

** تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

** تنسيق كليات التمريض: 58%

** تنسيق كليات الآثار: 58%

* العلوم السينمائية: 58%