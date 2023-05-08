رابط التقديم للجامعات الأهلية 2023-2024.. «العلمين» تفتح باب التقدم ببرامجها

أعلنت جامعة العلمين الدولية الأهلية عن فتح باب التقدم المباشر للالتحاق ببرامجها المتميزة للعام الدراسي 2023- 2024، اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، عبر رابط التقديم الخاص بالجامعات الأهلية.

رابط التقديم لجامعة العلمين الأهلية 2023-2024

ومن خلال رابط التقديم لجامعة العلمين الأهلية 2023-2024، يمكن للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2023 أو العام السابق 2022 والحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام السابق 2022، التقديم وذلك طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشارت جامعة العلمين الدولية الأهلية المصرية، أن الشهادات المعادلة تشمل «شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، التعليم الأزهري، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها».

اتاحة رابط التقديم إلكترونيا

وأوضحت الجامعة أنه تم اتاحة رابط التقديم إلكترونيا، مشيرة إلى أنه يمكن التعرف على تفاصيل الحد الأدنى للقبول والبرامج الأكاديمية المتاحة وإرشادات التسجيل عن طريق رابط جامعة العلمين.

القبول للطلبة المستوفين شروط التقدم سيكون بأسبقية التقدم

وأشارت جامعة العلمين الدولية الأهلية، إلى أنه يمكن أيضا للطلاب الحضور إلى مقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة في حالة الحاجة للحصول على المساعدة لملء استمارة التقدم، علما بأن القبول للطلبة المستوفين شروط التقدم سيكون بأسبقية التقدم واستكمال الأوراق المطلوبة وحتى نفاذ الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة.