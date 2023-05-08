«المنشآت الفندقية»: 30% نموا في حركة السياحة خلال الثلث الأول من 2023

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال الثلث الأول من العام الجاري شهدت نموا تجاوز 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أنه إذا سارت الحركة السياحية بنفس المعدل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر قد تصل إلى نحو 15 مليون سائح.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر

وأضاف رئيس لجنة المنشآت الفندقية، أن ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، وأن هناك طفرات في أعداد السياح الألمان الوافدين لمصر منذ بداية العام، كاشفا عن أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا وبولندا وبريطانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا وإسبانيا خلال الثلث الأول من عام 2023 كانت جيدة.

تيسيرات خاصة بالحصول على تأشيرة دخول مصر

وأشار «عاقل» إلى أن التيسيرات التي منحتها وزارة السياحة والآثار لحصول سياح عديد من الدول على تأشيرة دخول مصر بالمطارات ستسهم بنسبة كبيرة في زيادة الحركة السياحية الوافدة من عديد من الدول، لاسيما دول جنوب شرق آسيا، خاصة الصين والهند، فضلا عن تركيا التى بدأت أعداد السياح القادمين منها إلى شرم الشيخ فى تحقيق زيادة مطردة خلال الأسبوعين الماضيين.