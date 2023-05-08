محافظ الغربية يكافئ مدير مدرسة ويحيل آخرين للتحقيق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام، وذلك من خلال جولة تفقدية لعدد من اللجان بمدارس مركزي المحلة الكبرى وسمنود، وذلك بمدرسة السادات الثانوية بنات، ومدرسة الشربيني درويش وميت عساس الإعدادية بنات بسمنود، كما تفقد مدرسة عبد المجيد سليم الابتدائية، المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة المدينة العمالية بالمحلة.

واطمأن محافظ الغربية على سير عملية الامتحانات داخل اللجان والمدارس وعدم وجود شكوى من الطلاب، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية ومراقبة حازمة لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

صرف مكافأة وإحالة للتحقيق

وخلال الجولة، أشاد المحافظ بانتظام اللجان داخل مدرسة الشربيني درويش الإعدادية بميت عساس التابعة لإدارة سمنود التعليمية، وقرر صرف مكافأة مالية، إلى نادر عزيز علي الصفطي، مدير المدرسة وذلك لانتظام وانضباط اللجان، وتوفير جو هادئ للطلاب وانتظام وحسن سير العملية الامتحانية وفق الضوابط.

ومن جهة أخرى، وخلال مرور المحافظ في عدد من المدارس لاحظ وجود كثافات داخل اللجان وعدم انضباطها، وعلى الفور قرر استبعاد مدير مدرسة إعدادي ورئيس كنترول المدرسة ومدير المرحلة الإعدادي لحين انتهاء التحقيقات، إلى جانب إحالة مدير مدرسة ثانوي ومدير المرحلة الثانوية للتحقيق لذات الأسباب.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

ومن جهة أخرى، أكد ناصر حسن، وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، للتأكد من عدم وجود أي شكاوى خلال فترة الإمتحانات بجميع الإدارات العشر، وحل أي مشكلة تعوق سير الامتحانات، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل جميع اللجان، وتطبيق جميع الضوابط خلال سير الامتحان، والاهتمام بنظافة اللجان.