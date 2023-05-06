بسبب عدم الانضباط.. نقل مدير مدرسة وتحويل المراقبين للتحقيق بامتحانات الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية المختلفة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، داخل عدد من اللجان بطنطا والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وتابع طارق رحمي انتظام سير الامتحانات داخل لجان تلك المدارس، كما أطمئن على الطلاب ومستوى الامتحانات والتأكد من جاهزية اللجان والمدارس وعدم وجود أي تحديات من شأنها التأثير على الطلاب، كما تباع من خلال غرفة العمليات بدء الامتحانات بجميع لجان المحافظة دون أي معوقات.

إهمال في اللجان

وخلال تفقده للجان لاحظ المحافظ عدم انتظام اللجان داخل إحدى المدارس، حيث وجه وكيل الوزارة بعزل مدير المدرسة ونقله وإحالته للتحقيق مع تحويل المراقبين للتحقيق، كما وجه بإيقاف 2 من المراقبات عن العمل وتحويلها للتحقيق مع صرف نصف الراتب لوجود حالة من عدم الانضباط داخل إحدى اللجان بمدرسة أخرى.

توفير المناخ المناسب

وأكد طارق رحمي توفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان وإضاءة اللجان وتهويتها لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن 113466 طالب يؤدون امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالب امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و 39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي.