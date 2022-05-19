توجيه عاجل من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن الإجابة على منصة الامتحان

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بأداء الامتحانات الإلكترونية على وجه التحديد، مثل عدم تقسيم الشاشة أو الدخول على منصات تعليمية أثناء أداء الامتحان، فضلاً عن التأكد من تحديث جهاز التابلت على آخر وضع من خلال توصيله بشبكة الإنترنت بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات.

تسليم الطلاب أكواد الامتحانات قبل انطلاقها بوقت كافٍ

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الإلكتروني الذي يعقد على جهاز التابلت في المدارس المجهزة، لا يتم إرساله أو تسليمه إلا بعد الإجابة على جميع الأسئلة، موضحاً أن فريق التطوير التكنولوجي في المدرسة ينبه دائماً على الطلاب بهذه التعليمات ولا يسمح للطلاب بالخروج من الامتحان إلا بعد التأكد تماماً من الإجابة على جميع الأسئلة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن فرق التطوير التكنولوجي هي الوحيدة المنوطة بتسليم الطلاب أكواد الامتحانات قبل انطلاقها بوقت كافٍ، موضحاً أنه تم إرسال هذه التعليمات إلى جميع المدارس وتم التنبيه على ضرورة عدم مخالفتها تجنباً للمساءلة القانونية.

تفاصيل تحقيقات مسؤولي امتحانات الثانوية

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم، وجهت بفتح تحقيق مع مسؤولي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب وجود تعديلات في بيانات الطلاب خاصة في اللغات والشعبة، أثر بالسلب على سير الامتحانات الإلكترونية، مشددة على جميع المديريات بضرورة إفادتها بنتائج التحقيق لاتخاذ قرار حاسم في صالح الطلاب.

ونوهت الوزارة، إلى أن هذه التحقيقات نتيجة للتساهل في التعليمات السابقة الخاصة بالمراجعة والتدقيق في بيانات الطلاب، خاصة البيانات المؤثرة على الامتحانات الإلكترونية والتي تشمل اللغة الأولى واللغة الثانية والشعبة والتخصص.