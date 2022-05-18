«التعليم»: حالة واحدة تسمح للطالب بالدخول على منصة الامتحان مرة أخرى

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من الدخول على أي منصات أخرى غير منصة الامتحان أثناء الامتحانات الإلكترونية النهائية التي تعقد على جهاز التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن الدخول على منصات أخرى ينتج عنه الخروج من منصة الامتحان.

وشددت المديريات في خطاب لها على جميع المدارس، بضرورة التنبيه على الطلاب بعمل تحديثات أجهزة التابلت بصفة مستمرة من خلال توصيله بالإنترنت، موضحة أن هذه التحديثات هي التي تمكن الطالب من الدخول على منصة الامتحان دون أي معوقات.

غير مسموح للطلاب بتقسيم شاشة التابلت

وأكد حسام جمعة، مسؤول التطوير التكنولوجي في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، أن طالب الصف الأول أو الثاني الثانوي له حالة واحدة فقط في فتح منصة الامتحان مرة أخرى وذلك في حالة غلقها أو تعرضها لمشكلة تقنية خارج إرادة الطالب، موضحاً أن فريق التطوير التكنولوجي يمكن الطالب من الدخول على منصة الامتحان مرة أخرى في هذه الحالة.

وأضاف «جمعة» لـ«الوطن»، أن هذه التعليمات واردة إلى جميع المدارس من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنه في حالة خروج الطالب من منصة الامتحان بإرادته كنتيجة لفتحه مواقع أخرى أو تقسيم شاشة التابلت لا يسمح له بالدخول مرة أخرى وعلى أساس ذلك يتم تحرير محضر غش له على الفور، لأنه خالف التعليمات التي أعلنت عنها الوزارة بشأن عدم السماح لأي طالب بالدخول على منصات أخرى أو تقسيم شاشة التابلت.

فرق التطوير تساعد الطلاب

ونوه حسام جمعة، إلى أن فرق التطوير التكنولوجي تحل غالبية المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، موضحاً أن غالبية المشكلات التي تعرض لها الطلاب في الامتحانات السابقة ناتجة لعدم تحديث جهاز التابلت، وهو ما يجب على جميع الطلاب الالتزام به وتحديث جهاز التابلت بصفة مستمرة من خلال توصيله بالإنترنت.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تمكن الطالب الذي خرج من منصة الامتحان بعذر خارج إرادته، من العودةمرة أخرى، يتم إبلاغ الإدارة التعليمية بموقفه، حتى يتثنى له دخول الامتحان البديل، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بهذه التعليمات من أجل ضمان أداء الامتحانات دون أي معوقات.