تعليم الجيزة: 99%من طلاب تانية ثانوي تمكنوا من الدخول علي منصة الامتحان

أكدت مديرية التربية التعليم بالجيزة، أنه أدى طلاب الصف الثانى الثانوي العام اليوم الخميس امتحان مادة اللغة العربية الكترونياً وورقياً وبلغ اجمالى المقيدين 65958 طالب وطالبة وبنسبة تمكين 99 % وبلغ عدد إجمالي مدارس التعليم الثانوي 455 مدرسة بتعليم الجيزة.

تعليم الجيزة: الطلاب دخلوا علي المنصة بسهولة .. ولا شكاوي من الامتحان

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها، تمكن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي من الدخول علي المنصة الإمتحانية بسهولة ولم تتلقى غرف العمليات بالمديرية أى شكاوى خاصة بامتحان مادة اللغة العربية، مؤكده أن نسبة التمكين ودخول منصة الامتحان بلغ 99 %.

تكليف الإدارات التعليمية بحل أي مشكلات تواجه الطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم متابعة جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا علي مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مشدداً علي مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الإمتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومي للجان واتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

لا شكاوي من امتحانات النقل للتعليم الفني

وقالت مديرية التعليم بالجيزة، أدي طلاب التعليم الفني الامتحانات اليوم الخميس 12 مايو 2022، بمختلف التخصصات «تجاري – صناعي – زراعي – فندقي»، مؤكده أن الغرفة بالمديرية تابعت مع جميع الإدارات التعليمية ولم تتلقي أي شكاوي خاصة بالامتحانات.