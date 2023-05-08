توريد 116 ألف طن قمح بالشون والصوامع في المنيا

واصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، المتابعات الميدانية لعمليات توريد محصول القمح، للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين، وللتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة وتطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين، من خلال اللجان المختصة مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين لتحقيق المستهدف لهذا العام.

انتظام توريد القمح بالشون الحكومية

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، أن إجمالي ما جرى توريده من محصول القمح بلغ 116270 طن و224 كيلو جرام، بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وجرى تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

زيادة معدلات توريد القمح الموسم الحالي

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، في بيان إصدرته الوزارة السبت الماضي، ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، مشيرًا إلى أن دفع المستحقات يجرى بعد 48 ساعة من التوريد.

ووجه الوزير ‏مديري المديريات في المحافظات، بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وصرح المتحدث الرسمي ‏معاون وزير التموين أحمد كمال، أنَّ وزير التموين والتجارة الداخلية وجه المديريات بتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية، للتأكّد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.