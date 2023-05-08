ضبط مصنع زيوت محركات غير مرخص في المنيا

واصلت الوحدات المحلية تكثيف الحملات اليومية الميدانية على القطاعات الخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

حملة على محطات المواد البترولية

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى في شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من محطات المواد البترولية بدائرة مركز مطاي، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة تموينية، إذ جرى ضبط مصنع زيوت محركات يعمل بدون ترخيص ومصادرة 900 كيلوزيت محركات.

مصادرة طن ملح طعام مجهول المصدر

وأضاف رئيس مركز مطاي، أنه جرى ضبط مخزن تابع لمصنع جبنه وتحريز 50 شيكارة نشا، 60 كرتونة سمن بدون فواتير، بالإضافة لضبط مدشة أعلاف ومصادرة طن ملح طعام مجهول المصدر، وجرى اتخذا الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أمس ضبط 63 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.