إزالة 15 تعد على أملاك الدولة ضمن «الموجة 21» في المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

إزالة تعديات في مركز سمالوط

وقال اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، والمشرف على تنفيذ أعمال الموجة 21، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز سمالوط، في شمال المحافظة، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية.

إتخاذ إجراءات ضد المخالفين

وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها 11 حالة صرف، حالتي تعد على الأرض الزراعية على مساحة قيراطين ونصف، حالة متغيرات، بالإضافة لحالة طرق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم رفع نواتج الإزالة منعا لاستخدامها مرة أخري.

علي جانب أخر، نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة نظافة مكبرة شملت رفع المخلفات والتراكمات من المقلب الوسيط ونقلها للملقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي، باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة، لرفع تراكمات القمامة وفقا للاشتراطات البيئية والصحية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.