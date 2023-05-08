وزير الدفاع الأوكراني: على الناتو تأكيد الالتزام بمنح كييف العضوية وضمان أمنها

أعرب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن أمله في أن تنص قرارات قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي، المزمع عقدها في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) في يوليو المقبل، على التزام بمنح أوكرانيا عضوية الناتو، مع وضع ضمانات أمنية تكون سارية المفعول حتى انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

قرارات مرتقبة بقمة فيلنيوس

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن ريزنيكوف قوله، في رسالة بالفيديو إلى مؤتمر في مركز أبحاث «أتلانتيك كاونسل»، ومقره واشنطن، إن القرارات التي سيتوصل إليها المشاركون في قمة فيلنيوس يجب أن توضح آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، وتخصص المزيد من الدعم العسكري الذي سيساعد في إنهاء النزاع مع روسيا.

عشر خطوات لتحقيق السلام

وأضاف وزير الدفاع أنه يجب على الحلف أيضا أن يقدم لأوكرانيا خوارزمية عضوية واضحة بحلول نهاية عام 2023، مؤكدا أهمية استعداد الناتو لدعم صيغة السلام التي اقترحها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في نيودلهي الهندية في شهر مارس الماضي، والتي تتألف من عشر خطوات لتحقيق السلام.

وأوضح ريزنيكوف أن القرارات يجب أن تشمل أيضا العمل على استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، والإفراج عن جميع السجناء، ومحاكمة المسئولين عن العمليات العسكرية، بجانب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وشدد على أهمية التزام الناتو المستمر باحتياجات أوكرانيا الدفاعية العاجلة، بما يتضمن الدفاع الجوي والمدفعية بعيدة المدى والذخيرة والدبابات والطائرات المقاتلة، والحرص على تقديم هذا الدعم الدفاعي قبل استعادة السيادة الأوكرانية بالكامل.

وطالب الوزير أيضا بإنشاء آلية للتشاور بشأن الأزمات مع أوكرانيا بموجب المادة (4) من معاهدة الناتو، فضلا عن تحويل اللجنة المشتركة إلى (مجلس الناتو وأوكرانيا)، مع انتقال أوكرانيا إلى معايير الناتو في أنظمة الدفاع والمساعدة الطبية وإزالة الألغام.

من جانبه، قال دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا إنه يتعين على أعضاء حلف الناتو أن يصدروا بيانًا مكتوبًا واضحًا يرسم طريقًا واضحًا لانضمام أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحجج التي تجعل عضوية أوكرانيا التي تصب في صالح بلده والتحالف.

يشار إلى أنه تم تخصيص مؤتمر أتلانتيك كاونسل للتحضير لقمة الناتو التي ستعقد في فيلنيوس بمشاركة رؤساء دول وحكومات الناتو في 11-12 يوليو المقبل.