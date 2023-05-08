رئيس مدينة مرسى مطروح يناشد المواطنين بعدم نزول البحر في الوقت الحالي

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح زائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الوقت الحالي، بسبب استعدادات المدينة لموسم الصيف وعدم جود خدمات وأفراد إنقاذ على جميع شواطئ المدينة، علما بأن الشواطئ لن يجرى العمل بها بشكل رسمي خلال الشهر الجاري مايو 2023، في ظل التقلبات الجوية، وعدم استقرار حالة البحر، والطقس طبقا لبيانات الأرصاد الجوية في الفترة الحالية، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة، ويمكنكم الاستمتاع بالطقس الرائع والجلوس على الكورنيش والخدمات المتوفرة بالمدينة من مطاعم وكافيهات وملاهي وحدائق ومتنزهات.

منع نزول شواطئ مطروح في شهر مايو

وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان صحفي، أهمية التزام المواطنين من أهالي مطروح والزائرين من خارج المحافظة بمنع نزول شواطئ مطروح، وتكثيف الاستعدادات للمدينة لموسم الصيف والتجهيز، لرفع كفاءة المرافق بالشواطئ، ودهان البلدورات، ورفع كفاءة الحمامات، وإنارة الأعمدة على طول الكورنيش، وتمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ، بالإضافة إلى أعمال تجميل والتشجير كورنيش مدينة مرسى مطروح، في إطار استعدادات المدينة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود خدمات أفراد «منقذين» وعدم العمل بالشواطئ بشكل رسمي على جميع شواطئ المدينة، ويتحمل المسئولية كل من يمارس السباحة في الوقت الحالي، والتي تعرض حياته لخطر الغرق.

ويواصل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين استقبال طلبات الشباب المتقدمين لتراخيص الشواطئ للشماسي لمصيف 2023 في الموسم السياحي، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 7 مايو الجاري، بتقديم المستندات المطلوبة وتتمثل في إيصالات السداد للتراخيص 2022، وملف كرتون، وصورة البطاقة الرقم القومي، منوهًا عن كل من يتقدم لدفع السعر المقرر لرخصة الشماسي كدفعة واحدة كامل الثمن لن يتم دفع الزيادة المقررة 10% لهذا العام.

متابعة الشواطئ والأحوال الجوية

وأشار إلى أنه جار متابعة قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس مدينة مطروح، حالة البحر خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي من خلال تقارير هيئة الارصاد الجوية، والمرور الميداني لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحالة البحرعن طريق الصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة مطروح، ووسائل الاعلام المختلفة حفاظا على المواطنين.