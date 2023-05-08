شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. بينها تسجيل المهنة في البطاقة

حرصت وزارة القوى العاملة على تعريف المواطنين بشروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، سواء المنحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الأخيرة لعيد العمال 2023، حيث وجه الرئيس بصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية للاهتمام بتلك الفئة وتقديم الرعاية الكاملة لها.

أهم شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

«الوطن»، حرصت على توضيح أهم شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وهي الشروط التي يجب أن تتوافر في هذه الفئة لكي تستطيع ان تحصل على المنحة عندما يتم الإعلان عنها، والحصول على أي منح أخرى يتم رصدها للعمالة غير المنتظمة، ومن بينها المنح السنوية التي توفرها الدولة للعمالة غير المنتظمة وبينها منحة عيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي الشريف ومنحة الزواج.

منحة العمالة غير المنتظمة 2023

أما عن أهم شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023 فهي على النحو التالي:

- أن يكون العامل غير المنتظم مصري الجنسية ومقيم بشكل دائم في مصر.

- أن يكون العامل غير المنتظم ضمن العمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في سجلات مديرية القوى العاملة التابع لها.

- أن تكون مهنته وحرفته التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون العامل غير المنتظم مستفيدا من أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات التضامن الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.

- ألا يكون العامل غير المنتظم، صاحب ملك أو لديه حيازة أراض زراعية أو إيجار أو عقارات.

- ألا يكون له سجل تجاري باسمه أو رؤوس ماشية للتجارة.

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في كلمته في احتفالية عيد العمال التي أقيمت في الأول من مايو 2023 الجاري بإنشاء صندوق طوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، ورعايتهم صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وصرف منحة 1000 جنيه بقرار من هذا الصندوق.