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تركيب عربات مكيفة لقطارات خط «القاهرة - المنصورة - الإسكندرية»

كتب:

كريم روماني
02:43 م | الإثنين 08 مايو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

قررت الهيئة تعديل بعض القطارات على خط «القاهرة / المنصورة / الإسكندرية»، والعكس بعربات ثالثة مكيفة وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023، ومن المقرر تركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولها الحالية، في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

تعديل تركيب قطارات «949 / 516 – 517 / 518 - 519» سياحي

وأضافت الهيئة في تقرير لها أن بيانات القطارات التي تم تعديل تركيبها، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارات «949 / 516 – 517 / 518 - 519» سياحي «القاهرة / المنصورة / الاسكندرية / المنصورة» بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوالها الحالية.

واعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطاري «584 – 585 / 586 - 587» سياحي «المنصورة / الإسكندرية / المنصورة» بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولها الحالية.

تعديل تركيب قطار 948 سياحي

واعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 948 سياحي «المنصورة / القاهرة» بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

وكذلك تقرر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 إلغاء وقوف قطار «586 / 587» بمحطة كفر الدوار.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.