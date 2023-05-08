الصور الأولى لجميل المغازي داخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

أصيب المخرج جميل المغازي، بوعكة صحية طارئة، على هامش وجوده بالمملكة العربية السعودية، وتمّ نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى هناك، بشأن الاطمئنان والوقوف على تفاصيل الحالة الصحية.

وحصلت «الوطن» على الصور الأولى للمخرج جميل المغازي داخل المستشفى، إذ أصيب خلال الساعات الماضية، بضيق شديد في التنفس، وخضع بعدها للفحوصات الطبية اللازمة، إذ باتت حالته الصحية تشهد تحسنًا نوعًا ما، ليسمح له الفريق الطبي المعالج بالخروج من المستشفى، مع استكمال مرحلة العلاج.

وانتقل جميل المغازي، إلى محل إقامته داخل أحد الفنادق بالمملكة العربية السعودية، ويظل تحت الإشراف الطبي خلال الساعات المُقبلة، بشأن الاطمئنان عليه بشكلٍ عام، ومن المُقرر أنّ يعود إلى القاهرة يوم 10 مايو الجاري.

المخرج جميل المغازي، يُعد أحد أبرز مُخرجي البرامج التليفزيونية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات على التليفزيون المصري، وقدّم رحلة إعلامية ثرية مع المحاور الراحل مفيد فوزي، وقدّم العديد من الحلقات مع مئات الفنانين وصُناع الفن بشكلٍ عام.