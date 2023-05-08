داعية إسلامي عبر قناة الناس: الرسول الكريم لم يكسر خاطر أحد ولم يرد سائل

نشرت قناة الناس، فيديو قصير عبر صفحتها على فيس بوك، للشيخ الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، تحت عنوان «صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم.. علينا جميعا أن نتحلى بها».

أهمية جبر الخواطر بين الناس

وأكد الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، أهمية جبر الخواطر بين الناس، مشيرا إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائل ولا يكسر خاطر أحد، لذلك فإنّ جبر خواطر الناس أحد صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب علينا التحلي بها.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.