السجن 10 سنوات غيابيا على 3 متهمين بالاتجار بالمخدرات في المحلة

عاقبت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات المحلة، في حكمها الصادر، على المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات والمتهم الثالث بالسجن 5 سنوات، و15 سنة غيابيا، على 3 متهمين هاربين، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه لاتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة 3 شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان.

هيئة المحكمة

جاء الحكم برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي رئيس الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات المحلة، وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي، في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

قرار الإحالة

وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بأمر إحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من أحمد .ع.ع (هارب)، وأشرف .ا.ع(محبوس) وعبدالرحمن.ر.ع (محبوس) ومحمد.ش.ع.د(هارب) وأميره .ا.عهاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمون بتهمه تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخرين و حبسهم علي ذمة المحاكمة .

هجرة غير شرعية

كما وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمون في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي علي النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمون من الثاني إلي الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاءا في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية .

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بأن أسس وأدار المتهم الأول منظمة لهذا الغرض، وانضم إليه باقي المتهمين واستغلوا حاجة المهاجرين المهربين وهم كل من شريف حسني المغاوري وصبري عبد المجيد شوقي ومحمد عبده عبد النبي حال كون الاول والثالث أطفال ورغبتهم في السفر للخارج فاستقطبوهم معرضين حياتهم للخطر مقابل التحصيل علي مبالغ مالية، ما تسبب في وفاة الأول والثاني وعدم الاستدلال على الثالث.

وتابعت النيابة العامة في قرارها اعتمادا على شروع المتهمين في تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين، حسب التحقيقات واستخدامهم سفينة في غير الغرض المعد لها في ارتكاب الجريمة موضع الاتهام الرئيسي حيالهم.