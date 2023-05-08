ضبط 14 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا

نظمت الوحدات المحلية في مركزي المنيا ومغاغة، حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية، بالتنسيق والتعاون مديرية التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، والجهات المعنية.

ضبط منتجات منتهية الصلاحية

من جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، إن الحملة اسفرت عن تحرير 14 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين: منتجات منتهية الصلاحية، عدم وجود شهادات صحية، مخالفات إشغال الطريق، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على كل المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

مراقبة الأسعار في مركز مغاغة

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، أنه جرى المرور على مجموعة من المحال التجارية، لمتابعة مدى توافر المنتجات، والعمل على مراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال رصد أي تلاعب بقوائم الأسعار أو احتكار السلع الغذائية.

وفي وقت سابق، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من محطات المواد البترولية بدائرة مركز مطاي، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر مخالفة تموينية، وجرى ضبط مصنع زيوت محركات يعمل بدون ترخيص ومصادرة 900 كيلوزيت محركات، وتنك به 500 كيلو، 501 استيكر و200 جركن فارغ، كما ضبط مخزن تابع لمصنع جبنه وتحريز 50 شيكارة نشا و60 كرتونة سمن بدون فواتير، بالإضافة لضبط مدشة أعلاف ومصادرة طن ملح طعام مجهول المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.