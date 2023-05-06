أعلنت محافظة المنيا عن الانتهاء من وضع أسعار المواصلات الجديدة 2023 في محافظة المنيا، على الخطوط الداخلية بين مدينة المنيا والمراكز التسع، بعد تحريك أسعار السولار، حيث تم عقد اجتماع بين الجهات المعنية لتحديد الأجرة المناسبة لجميع خطوط السير الداخلية بين مدينة المنيا ومراكز المحافظة وكذلك تحديد أسعار المواصلات بين المحافظة والمحافظات الأخرى مثل القاهرة وأسيوط بني سويف.

أسعار المواصلات الجديدة 2023 في محافظة المنيا

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، عن تطبيق أسعار المواصلات الجديدة 2023 في محافظة المنيا، من خلال وضع استيكرات الأسعار على السيارات لتوضيح التعريفة المقررة لجميع المواطنين والركاب.

وأجرى رؤساء المراكز جولات لمتابعة أسعار المواصلات الجديدة 2023 في محافظة المنيا، حيث أجرى رئيس مركز ملوي جولة تفقدية لمواقف السيارات في عدد من المناطق لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب في التعريفة.

متابعة أسعار المواصلات الجديدة 2023 في محافظة المنيا

كما تم تكليف جميع نواب رؤساء المراكز والقرى والأحياء بمتابعة تطبيق التعريفة وأسعار الأجرة الجديدة 2023 في محافظة المنيا، مع التشديد على وضع استيكرات توضح الزيادة الرسمية علي جميع السيارات بخطوط السير الداخلية بين مدينة المنيا والمراكز التابعة لها وعددها تسع حيث تبلغ قيمة الأجرة الجديدة كالتالي:

1- المنيا- العدوة 19 جنيها.

2- المنيا- مغاغة 15 جنيها.

3- المنيا- بني مزار 11.50.

4- المنيا- مطاي 10.50.

5- المنيا- سمالوط 6 جنيهات.

7- المنيا- أبوقرقاص 6 جنيهات.

8- المنيا- ملوي 11.50.

9- المنيا- ديرمواس 13 جنيها.

وتأتي أسعار الأجرة الجديدة 2023 في محافظة المنيا، بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، كما تقرر تثبيت أسعار البنزين بأنواعه، وتم ذلك في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية.