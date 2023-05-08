«مطارات جدة»: نجاح الخطة التشغيلية لذروة موسم العمرة 2023

أكدت شركة «مطارات جدة» السعودية أن خطتها التشغيلية لموسم العمرة للعام الجاري حققت نجاحاً ملحوظاً، حيث شهد مطار جدة انسيابية عالية في الحركة التشغيلية، وذلك على الرغم من كثافة العمليات التشغيلية، والرحلات منذ بداية موسم العمرة، وحتى ذروة الموسم خلال شهر رمضان.

وبحسب ما أعلنت شركة مطارات جدة السعودية، فقد بلغت الطاقة الاستيعابية للمطار أكثر من 4.4 مليون مسافر، تمت خدمتهم خلال شهر رمضان وفترة إجازة عيد الفطر.

وفي ذلك السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، في تصريحات نقلتها قناة «الإخبارية السعودية» اليوم الاثنين، أن موسم العمرة الحالي شهد خطوات تطويرية ساهمت بتسريع وتيرة إنهاء إجراءات المعتمرين، وانخفاض المدة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات.

28 ألف رحلة من مطار جدة في رمضان والعيد

كما أكد رئيس شركة مطارات جدة أن ما يحققه مطار جدة من تطوير، يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة، من خلال صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأضاف: «استطاع المطار استقبال وتوديع 4.4 مليون مسافر خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، عبر 28 ألف رحلة جوية، فيما وصل إجمالي حجم الشحن الجوي 30 ألف طن، خلال نفس الفترة».

11 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2023

وتابع أن مطار جدة سجل أرقاماً تشغيلية عالية، ليبلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول من 2023، حوالي 11 مليون مسافر، مقارنةً بحوالي 5.6 ملايين مسافر لنفس الفترة التشغيلية من العام الماضي، بزيادة تقترب من 99% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل تشغيلي يومي للمطار خلال ذروة الموسم للعام الجاري.

وأكد أن مطارات جدة تضم أكثر من 20 ألف موظف، يمثلون ما يزيد عن 27 قطاعاً حكومياً وخاصاً لخدمة ضيوف الرحمن، فيما أتم المعتمرون مناسك العمرة وغادروا إلى بلدانهم بسلاسة وهدوء، عبر صالات المطار المهيئة لخدمتهم.

ورفعت مطارات جدة استعدادها منذ وقت مبكر من هذا العام، عبر اعتماد الخطة التشغيلية لموسم العمرة القائمة على توفير جميع التسهيلات لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء العمرة من خلال صالات المطار في شهر رمضان.

كما تمت تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وكذلك تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات، وتحسين تجربة المسافر.