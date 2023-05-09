طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحانات الترم الثاني في الرياضيات والجغرافيا

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء 9 مايو، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات ومادة الجغرافيا والتاريخ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، إلكترونياً في المدارس المتصلة بالإنترنت، وورقياً لطلاب الدمج والمنازل والمدارس غير المتصلة بالإنترنت.

امتحانات الترم الثاني لطلاب أولى ثانوي

ويؤدي طلاب أولى ثانوي بمحافظة القاهرة، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتين ونصف، وامتحان مادة التاريخ لمدة ساعتين، وطلاب الجيزة امتحان مادة تطبيقات الرياضيات، ومادة الجغرافيا، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين .

تفاصيل امتحانات الصف الثاني الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط وآليات عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2023:-

-أن الامتحان الإلكترونى هو الامتحان الأصلى للطلاب لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقى فى بداية الامتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى.

في حالة وجود عطل التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

- تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجي فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان وذلك ضمانا لحق الطالب.

- طلاب المنازل تعقد لهم الامتحانات ورقية داخل المدارس بلجان مؤمنة.

- الطلاب الذين يتعرضون لمشاكل تقنية أثناء الامتحان الإلكترونى تعقد لهم الامتحانات ورقية فى نفس اليوم الذين تعرضوا فيه لمشكلات تقنية منعتهم من أداء الامتحان الإلكترونى.

- طلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت تعقد لهم الامتحانات ورقية.

- طلاب المدارس التى لا يتوافر بها شبكة إنترنت تعقد لهم الامتحانات ورقية.

- يعقد امتحان تكميلى للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسى الأول بعذر مقبول عقب انتهاء امتحان مواد الفصل الدراسى الثانى فى نفس اليوم وبوقت كاف.