رئيس «إرادة جيل»: حل القضايا الاقتصادية يشجع على مناقشة باقي محاور الحوار الوطني

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، من أهم الجلسات، إذ يتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن جدول وخطة أعمال لجان الحوار خلال الفترة المقبلة.

تيسير مطر: المحور الاقتصادي الأهم في رأينا

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحور الاقتصادي من أهم محاور الحوار الوطني، ولا بد أن يحظى على الأولوية في جدول أعمال اللجان، إذ قال: «من وجهة نظري ومن رؤية حزب إرادة جيل، فالمحور الاقتصادي أهم محاور الحوار الوطني، ومن المهم أن يحظى بالأولوية خلال عمل اللجان».

ولفت وكيل صناعة الشيوخ، إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والحالة المعيشية للمواطن، ستفتح المجال للحوار والنقاش في باقي القضايا والمحاور الخاصة بالحوار الوطني سواء السياسية أو الإجتماعية، موضحا أن تحسين مستوى المعيشة للمواطن وما يشمله من أمور مثل المأكل، المشرب، والملبس وغيره من أوجه الحياة اليومية، له أولوية ودون حدوث ذلك لن يدخل «في نقاشات حول الأوضاع السياسية والاجتماعية وغيرها» بحسب تعبيره.

تأثير الوضع المادي على نفسية المواطن

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن سيتم من خلال مخرجات المحور الاقتصادي، متابعا: «عندما نتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية في المجتمع، تتحسن معيشة المواطن، في هذه الحالة سنتمكن من إيجاد مساحة وقابلية لديه للنقاش حول القضايا المختلفة».

والجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، سيجتمع اليوم الاثنين، لإعلان جدول أعمال وخطة عمل الجلسات النقاشية للحوار الوطني بلجانه ومحاوره المختلفة، جاء ذلك الإعلان على الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».