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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
04:41 م | الإثنين 08 مايو 2023
محكمة سوهاج

محكمة سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه لما أسند إليه من اتهامات، وأمرت بمصادرة المضبوطات التي وجدت بحوزته وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان سوهاج، وارتكاب فعل فاضح بالطريق العام.

صدر الحكم الواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر.

ضبط المتهم 

تعود أحداث الواقعة لشهر يناير من العام الحالي 2023، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «ن ح» بدائرة قسم ثان سوهاج، تهمة إحراز مواد مخدرة بينها مادة الميثامفيتامين المخدر للاتجار، وحيازة هاتف محمول للتواصل مع عملائه، مع ارتكابه فعل فاضحا مخلا بالحياء في الطريق العام بدائرة القسم.

إحالة القضية للجنايات

وتم ضبط المتهم لقيامه بالفعل الفاضح، ووجد بحوزته المضبوطات التي أقر بحيازتها للتجارة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه. 

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