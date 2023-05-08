بمرسوم رئاسي أوكراني.. تحديد 9 مايو للاحتفال بـ«يوم أوروبا» رسمياً

أصدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرسوماً رئاسياً اليوم الاثنين، يقضي بالاحتفال بـ«يوم أوروبا» في التاسع من مايو من كل عام، اعتباراً من غد الثلاثاء، في خطوة وصفت بأنها تأتي ضمن مساعي كييف لتقارب أكثر مع جيرانها الأوروبيين.

أوكرانيا تحتفل رسمياً بـ«يوم أوروبا» 9 مايو

ونشر المكتب الرئاسي الأوكراني، قبل قليل، المرسوم الصادر عن زيلينسكي، اليوم الاثنين، والذي جاء فيه أنه «اعتبارا من الغد، تحتفل أوكرانيا سنوياً بيوم أوروبا في 9 مايو»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «أوكرين فورم» الأوكرانية.

زيلينسكي يؤكد على تعزيز وحدة شعوب أوروبا

وذكر المرسوم أنه «إدراكا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني، بهدف تعزيز وحدة شعوب أوروبا، وضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وإثبات الالتزام بالمُثُل والقيم الديمقراطية، ودعم المبادرات من الشباب والجمعيات العامة الأخرى، أقرر بموجب هذا الاحتفال بيوم أوروبا في أوكرانيا سنوياً في 9 مايو، مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».