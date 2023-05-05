جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكب أجنبي تهريب «78 جنيه ذهب» لداخل البلاد

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أجنبي تهريب كمية من الجنيهات الذهبية، بإخفائها أسفل حقائبه دون إفصاح عنها للجمارك.

في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إنجامينا عاصمة تشاد، استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

الجمارك تعلن ضبط كمية من الذهب بصحبة راكب أجنبي

بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية صغيرة بكميات، قام بدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن وجود كمية من الجنيهات الذهبية.

وقامت لجنة مشكلة من محمد فتح الله أبو العيون وأشرف عدلي ومحمود فتحي مأمور الجمرك، بعد وجرد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها 78 جنيها من الذهب.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 106 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.