طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الثلاثاء 9 مايو 2023

تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأربعاء 10 مايو 2023

ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من «3 :4» درجات مئوية، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 11 مايو 2023

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأربعاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.