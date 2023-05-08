افتتاح 3 محطات تنقية وتحلية مياه الآبار الجوفية في براني بمطروح

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، 3 محطات لتنقية وتحلية مياه آبار المياه الجوفية، استمرارا لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بعمق الصحراء، وخاصة بقرى وتجمعات غرب مطروح.

3 محطات تحلية وتنقية مياه الجوفية

وقال محافظ مطروح، اليوم الاثنين، على هامش الافتتاح، إنه جرى افتتاح وتشغيل 3 محطات تحلية وتنقية مياه الشرب الجوفية جنوب مدينة سيدي براني في مناطق أبو غليلة وعلوة المصانع وبراني القبلية، بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب من المياه في 8 ساعات باليوم لكل منها قابلة للزيادة بما يحقق الاكتفاء للأهالي من مياه المحطات، والتي جرى تنفيذها من خلال إحدى الجهات المتخصصة في إنشاء هذه الأنواع من المحطات ضمن 13 محطة مستهدف إنشائها للتيسير على الأهالي وتوفير مياه الشرب النقية في عمق الصحراء.

مد الكهرباء لتشغيل المحطات

ووجه محافظ مطروح شركة الكهرباء بالإسراع في تشغيل المحطات على محولات كهرباء بدلا من الديزل، كما وجه شركة مياه الشرب بالحفاظ على المحطات مع استمرارية التشغيل بالتنسيق مع الشركة الجهة المنفذة للمشروع، وتيسير وصول المياه للأهالي، ومسؤولية وصول وتخزين كافة خامات التشغيل والحفاظ عليها.

توفير حياة كريمة لأهالي مطروح

ووسط فرحة الأهالي بتشغيل المحطات الجديدة في المناطق المحتاجة للمياه في سيدي براني، وجه محافظ مطروح الشكر للشركة المنفذة للمشروع بإنشاء محطات تحلية المياه الجوفية، والتي تخدم أهالي مطروح خاصة بالتجمعات الصحراوية وعمق الصحراء، مؤكدا استمرار دعم الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للمواطنين في جميع قرى ونجوع مطروح، والعمل على تيسير تشغيل المحطات وغيرها من الجهود المشتركة المبذولة من أجل توفير حياة كريمة للأهالي.