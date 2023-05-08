كيف تشارك بآرائك ومقترحاتك في الحوار الوطني؟

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة اليوم، إنّ الحوار الوطني مفتوح للشعب المصري كله عبر الموقع الإلكتروني، وجميع المواطنين مدعوون لكتابة مقترحاتهم وآرائهم في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ إنّ الأمر لا يقتصر على المشاركين في الحوار الوطني.

ويمكن للمواطنين ارسال آرائهم واقتراحاتهم بعد ملء بيانات الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف واسم المحافظة، واسم الحزب السياسي –إذا وجد- على الرابط التالي: https://egyouth.com/ar/register/

انطلاق الجلسات الأربعاء الماضي بمشاركة واسعة

وأوضح الشرقاوي، أنّ أولى جلسات الحوار الوطني انطلقت الأسبوع الماضي، ودعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرف، ووسط آمال كبيرة منعقدة على هذا الحوار لتناول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.