سياسي عن مشاركة الشباب في الحوار الوطني: «هم نواة المستقبل»

مشاركة متميزة للشباب خلال جلسات الحوار الوطني، الذي عقدت فعاليات الجلسة الافتتاحية له الأربعاء الماضي، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، واجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة، للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطني

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن مشاركة الشباب في الحوار الوطني، أمر مبشر بالأمل والطموح، لافتًا إلى أن تواجد الشباب واهتمامهم بالحوار الوطني يعكس ثقتهم الكبيرة في إنتاج الحوار الوطني لمخرجات جيدة في نهايته.

وأضاف «الشهابي» لـ«الوطن»، أن الدول لا تتقدم إلا بشبابها، فيدون الشبب لن تستمر مسيرة العمل، مشيرًا إلى أنّ وجود الشباب بقوة ممثلة في الأحزاب وتنسيقة شباب الأحزاب في الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني، يدل على القوة والنور المرجو في نهاية نفق العمل، علاوة على إعطاء آمال جديدة للمستقبل كون الشباب هم نواة المستقبل.

مشاركة الشباب في الحوار الوطني

وأوضح أستاذ السياسة، أنه من المهم أن يطلع الشباب على ما تشيده الدولة بأعينهم، فهم يميلون لمثل هذه المناسبات والمؤتمرات، التي يتبادلون خلالها الرؤى والأفكار، والغرض منها التأكد من الاطمئنان على الأوضاع، ثم ينقلون إلى شباب العالم رؤية صائبة عما يدور داخل مصر.

كما تابع: «الشباب أضحى هو الأمل والطموح وبذرة كل تقدم».