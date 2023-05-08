تفاصيل ضبط مصنعين للهيروين و3 أطنان بانجو في الإسماعيلية خلال أسبوع

على مدار أسبوع، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، برئاسة العميد أحمد بلبولة، بالتعاون مع مباحث الإسماعيلية، ضربات أمنية متتالية لكبار مروجي المواد المخدرة، خاصة مخدري الهيروين والبانجو، وذلك في نطاق محافظة الإسماعيلية، واستهدفت تشكيلات عصابية عملت على بيع المواد المخدرة على نشاط واسع.

ضبط مصنع هيروين في مركز أبوصوير

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة العقداء علي عبدالنبي وأحمد عبدالله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات، في ضبط مصنع لتصنيع الهيروين بدائرة مركز أبوصوير، وضبط عاطل بحوزته 53 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين الخام، وكمية من العقاقير المستخدمة في إعادة تصنيع المخدر.

وضبطت الحملة، بمشاركة الرائدين عبدالله عاشور وأحمد المحمدي مفتشي الإدارة العامة للمخدرات، أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة من المكبس والأدوات الحديدية، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة لتضاف على مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

ضبط مصنع للهيروين في فايد

ونجحت مباحث فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف في مداهمة أحد مصانع تصنيع الهيروين وإعادة تدويره، بنطاق قرية سرابيوم التابعة لدائرة مركز فايد.

وضبطت حملة مكبرة، بمشاركة النقباء حمد حمدي وأحمد عبد الباسط وعلي طه وأحمد إسماعيل، شخصين سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى قضية مخدرات.

ونجحت الحملة في ضبط المتهمين وبحوزتهما داخل المصنع كمية من الهيروين تجاوزت 50 كيلو تقريبا من مخدر الهيروين الخام وأداوت التصنيع كاملة، وسيارات يستخدمونها في التنقل وبيع المواد المخدرة.

ضبط حشيش ومخزني بانجو شرق قناة السويس

ونجح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، في استهداف تشكيلين عصابيين للاتجار في مخدري الحشيش والبانجو بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية.

وضبطت الحملة في بداية الأسبوع الماضي عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتكثيف مناقشتهما أرشد أحدهما عن مخزن للبانجو في نطاق دائرة القنطرة شرق تم ضبطه والتحفظ علي المواد المخدرة بداخله.

كما استهدفت مأمورية مكبرة أخري أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وضبطته بكمية من الحشيش وزنت حوالي 3 كيلوجرامات، وبمناقشته أرشد عن مخزن آخر للبانجو في القنطرة شرق، ليتجاوز اجمالي ماتم ضبطه حوالي 3 أطنان من مخدر البانجو.