1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال أبريل

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، برئاسة أشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية، الإفراج خلال شهر أبريل الماضي عن مشمول 2895 شهادة جمركية لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الأرز والقمح وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والتفاح.

الضرائب والرسوم المستحقة

وذكر بيان جمارك دمياط، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بلغت عن شهادات الوارد خلال أبريل الماضي 251 مليونا و332 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 664 مليونا و143 ألف جنيه، بينما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 188 مليونا 808 آلاف جنيه.

تصدير مشمول 1814 بیانا

وتابع البيان أنه خلال شهر أبريل الماضي، قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 1814 بیانا جمركيا تحت نظم التصدير المختلفة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، ومنها رمل سیلکا وعلف برسيم حجازي وتبن وبلوكات رخام وخردة استانلس، وتم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط بحوالي 20 مليونا و632 ألف جنيه.

كما أجرت الإدارة العامة للمهمل والبيوع خلال شهر أبريل الماضي، بتحصيل مبلغ 13 مليونا و295 ألف جنيه عن بيع 9 لوط بالمزاد العلني، وقامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 ملايين و510 آلاف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر أبريل 2023 حوالي مليار و104 ملايين و438 ألف جنيه.