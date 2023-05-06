محافظة الجيزة تعلن وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة، عن ملتقى توظيفي جديد، بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية في مطاعم بابا جونز، موضحا أن الميعاد 7 مايو الجاري من 10 صباحا حتى 2 مساء.

الوظائف المطلوبة

كما أشارت محافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة، هي: «مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، مشرف مطعم»، ويكون أقصى سن 40 عاما بشرط توفر الخبرة في مجال الفاست فود.

وأضافت أن هناك وظائف أخرى، وهي: «عضو فريق، طباخ، ويتر، كول سنتر»، بأقصى سن 35 عاما مع توافر خبرة أو بدون».

مميزات العمل

وأكد جهاز رعاية وتشغيل الشباب، أن الوظائف المذكورة سلفا لها باع من المميزات، وهي:

- تأمين اجتماعي.

- تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- حوافز شهرية.

- تبس فري.

- عقد عمل.

- فرص للترقيات على الوظائف الإدارية.

- التدريب على سيستم بابا جونز العالمي.

- سكن للمغتربين.

- زي موحد.

وأعلنت أن الحضور للتقديم سيكون بمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة - عماد النبراوي - الدور الثاني - تليفون 35720825 أو 35711198