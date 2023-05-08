أمين الفتوى عبر قناة الناس: الموسيقى ليست حراما في حد ذاتها «فيديو»

تحدث الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم سماع الموسيقى، خلال مقطع فيديو نشرته قناة الناس، وقال إنّ الموسيقى عبارة عن صوت، حسنه حسن وقبيحه قبيح، مشيرًا إلى أنّ هذا هو مختصر كلام الفقهاء.

يحرم من الموسيقى ما يعين على الفاحشة

وأضاف أنّ الموسيقى في حد ذاتها ليست حرامًا، لكن يحرم منها ما يعين على الفاحشة وما يدعو إلى القبح، فقد ذهبت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من أحد أسفاره، فقالت يا رسول الله نذرت إن ردك الله إلينا سالما أن أضرب بين يديك بالدف.

دليل جواز الموسيقى

وتابع خلال حديثه عبر قناة الناس، أن النبي رد على المرأة التي ذهبت إليه بقوله «إن كنتِ قد نذرتِ فافعلي»، أي إنّه أذن لها أن تضرب بالدف بين يديه، موضحًا أنّ في الحبشة كانوا يلعبون بمثل هذه الأعواد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة عائشة تنظر إليهم.