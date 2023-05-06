دور الموسيقى في تتويج الملوك والملكات ببريطانيا.. تظهر قوة العصر وضعفه

يتأهب الكثير في جميع الدول المختلفة؛ لمشاهدة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة إليزابيث، وزوجته كاميلا، داخل كنيسة وستمنستر بلندن والذي سيكون أقل في التكلفة وأقصر في الوقت مقارنة بحفلات التتويج السابقة ببريطانيا، ويأتي ذلك بأمر من الملك تشارلز نفسه.

الروايات الحالية لا تذكر إلا القليل من الموسيقى

وخلال الفترة الماضية فقدت العديد من الروايات الخاصة بالتتويج والتي تعود لقبل القرن التاسع عشر حيث كانت تظهر تتويج الملكة إليزابيث الثانية، إذ أن الروايات المتبقية لا تذكر سوى القليل من الموسيقى التاريخية.

تتويج الملك إدغار يتشابه مع تتويج الملك تشارليز الثالث

وكان أول تتويج ملكي يتشابه مع تتويج الملك تشارليز الثالث لـ إدغار ملك إنجلترا عام 973، ومع تتويج الملك جيمس الثاني كانت الموسيقى لمشاهير الملحنين مثل مقطوعة المؤلف الموسيقى هنري برسل بعنوان «كنت مسرورًا»، حيث يتكون النشيد من جزأين، الأول كان يشير إلى دخول جيمس إلى كنيسة وستمنستر، حيث بدأ علماء الملك في التهليل عندما صعد إلى كرسي التركة أما الجزء الثاني القسم الثاني يظهر صلاة للملك من أجل السلام.

الموسيقى وأهميتها في تتويج الملوك

أما عن تتويج جورج الثاني فتميز من خلال أناشيد التتويج لجورج فريدريك هاندل، في مقطوعة «Zadok the Priest» كما يذكر أن المرة الأولى التي تم فيها نسخ الخدمة الموسيقية بالكامل كانت أثناء تتويج الملكة فيكتوريا ووقت تتويج الملك إدوارد السابع، شغلت الموسيقي اهتمام كبير في ذلك الوقت، وجاء ذلك الاهتمام بموجب مرسوم ملكي.

العصر الإليزابيثي الجديد

وكان انضمام إليزابيث الثانية الدافع وراء فكرة العصر الإليزابيثي الجديد، وهو عصر ينافس الإنجازات الفنية والثقافية والعسكرية في القرن السادس عشر، ويربط البريطانيين في فترة ما بعد الحرب بمجد أجدادهم.

سيشهد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته اليوم مقارنات بين تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وتشارلز الثالث حيث يشمل هذا التتويج الكثير من المؤلفين الموسيقيين الذين يكتبون الموسيقى خصيصاً لهذا التتويج إذ يشمل أسماء متوقعة وغير متوقعة، بما في ذلك جوديث وير، أستاذة موسيقى الملك طارق أوريجان بول ميلور وشيرلي طومسون. سيكون هناك نشيد جديد للتتويج من أندرو لويد ويبر.

ومن المنتظر أن يكون تتويج الملك تشارلز الثالث عصراً جديداً يفي بالوعود ليكون بداية عصر كارولي جديد.